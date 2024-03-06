Число вакансий в сфере лёгкой промышленности выросло вдвое

Количество вакансий в сфере лёгкой промышленности только с начала этого года выросло вдвое. Наиболее активно сейчас ищут швей, раскройщиков, технологов, мастеров производственного цеха и конструкторов изделий.
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