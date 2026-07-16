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Metro Москва

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Инвестиция в недвижимость Белоруссии: стоимость, доходность и особенности покупки для россиян

Инвестиция в недвижимость Белоруссии: стоимость, доходность и особенности покупки для россиян

Растёт ли спрос на недвижимость в Белоруссии среди россиян? Сколько стоит квадратный метр в Минске и других городах? Какова доходность от аренды и какие есть риски? Узнайте, как купить жильё в Белоруссии, какие расходы учесть и стоит ли рассматривать такую инвестицию .

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