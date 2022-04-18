Сотрудниками полиции в Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в сбыте наркотических средств

Сотрудниками полиции в Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в сбыте наркотических средств

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Орехово-Зуевскому г.

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