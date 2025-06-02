В США признали успех России на переговорах в Стамбуле

ВАШИНГТОН, 3 июня, ФедералПресс. Американская газета New York Times (NYT) утверждает, что продолжение боевых действий после двух этапов переговоров по украинскому вопросу можно расценивать как тактический успех Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии