☄️И снова знаки За 3 дня до инаугурации Трампа корабль Starship компании Илона Маска SpaceX взорвалася в ходе тестового полета.
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☄️И снова знаки За 3 дня до инаугурации Трампа корабль Starship компании Илона Маска SpaceX взорвалася в ходе тестового полета.
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