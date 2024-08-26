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Вице-президент Ганы заявил, что подпишет законопроект против ЛГБТК*

Вице-президент Ганы заявил, что подпишет законопроект против ЛГБТК*

Вице-президент Ганы Махамуду Бавумия намерен принять законопроект, предусматривающий три года тюрьмы для лиц, идентифицирующих себя как ЛГБТК*, если он победит на президентских выборах в декабре, сообщает Bloomberg.

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