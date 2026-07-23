Греция добилась разрешения на перевозку СПГ из РФ в третьи страны ещё на год

Страны Евросоюза в рамках согласования 21-го пакета санкций планируют разрешить европейским компаниям транспортировать российский сжиженный природный газ (СПГ) в третьи страны еще как минимум на 12 месяцев.
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