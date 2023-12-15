Новый год у ворот

Всё ближе и ближе самый любимый и долгожданный праздник - Новый год! В эти предновогодние дни в нашем детском саду идёт интенсивная подготовка к новогодним утренникам и праздникам, ведется работа по созданию новогоднего настроения у родителей и детей, искренне верящих в Деда Мороза.
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