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Политика как она есть

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«РБК-Украина»: план Трампа по Украине может включать заморозку боевых действий

«РБК-Украина»: план Трампа по Украине может включать заморозку боевых действий

План избранного президента США Дональда Трампа по разрешению ситуации на Украине может предполагать прекращение боевых действий на текущей линии фронта и отсрочку в принятии решения о вступлении страны в НАТО.

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