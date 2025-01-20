«РБК-Украина»: план Трампа по Украине может включать заморозку боевых действий

План избранного президента США Дональда Трампа по разрешению ситуации на Украине может предполагать прекращение боевых действий на текущей линии фронта и отсрочку в принятии решения о вступлении страны в НАТО.
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