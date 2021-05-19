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Биткоин потерял более 10% стоимости на биржевых торгах

Биткоин потерял более 10% стоимости на биржевых торгах

Стоимость криптовалюты биткоин опустилась до 39 313 долларов во время торгов 19 мая. Согласно информации площадки CoinDesk, основная криптовалюта современности ослабла до 39 313,5 доллара, продемонстрировав падение на 13% за последние 24 часа.

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