Медвежий угол
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Медвежий угол

39 006 подписчиков

Быть нациком и уважать свои корни - далеко не одно и то же

Быть нациком и уважать свои корни - далеко не одно и то же

Василий Вереск Много нынче публикаций про мигрантов. Отмашка, что ли, опять пошла — накрутить похлеще под чьи-то нужды.

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Комментарии
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ом
олег мотынга
Русский - это нация и не что другое ! Русский от рождения ! Все остальные, другие нации должны уважать народ среди которых живут и соблюдать законы этой страны.
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1 м.
Дмитрий Бакланов
Давать преступнику национальность - это оправдание. &quot;Папа ругает сына за двойку. А тот ему - &quot;Виновата либо генетика, либо воспитание. То есть ты, а не я&quot;. &quot;. Называя национальность преступника, ты тем самым его оправдываешь, это гены, это не лечится.
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1 м.
КУАТ
Расскажи про евреев-казнокрадов.
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1 м.