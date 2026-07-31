Быть нациком и уважать свои корни - далеко не одно и то же

Русский - это нация и не что другое ! Русский от рождения ! Все остальные, другие нации должны уважать народ среди которых живут и соблюдать законы этой страны.

Дмитрий Бакланов

Давать преступнику национальность - это оправдание. "Папа ругает сына за двойку. А тот ему - "Виновата либо генетика, либо воспитание. То есть ты, а не я". ". Называя национальность преступника, ты тем самым его оправдываешь, это гены, это не лечится.