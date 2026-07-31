Василий Вереск Много нынче публикаций про мигрантов. Отмашка, что ли, опять пошла — накрутить похлеще под чьи-то нужды.
Быть нациком и уважать свои корни - далеко не одно и то же
Комментарии
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ом
олег мотынга
Русский - это нация и не что другое ! Русский от рождения ! Все остальные, другие нации должны уважать народ среди которых живут и соблюдать законы этой страны.
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1 м.
Дмитрий Бакланов
Давать преступнику национальность - это оправдание. "Папа ругает сына за двойку. А тот ему - "Виновата либо генетика, либо воспитание. То есть ты, а не я". ". Называя национальность преступника, ты тем самым его оправдываешь, это гены, это не лечится.
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1 м.
КУАТ
Расскажи про евреев-казнокрадов.
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1 м.
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