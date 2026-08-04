Американцы стали часами стоять в очередях за китайским зеленым чаем

Стремительно растущая популярность китайских чайных, привлекающих клиентов альтернативой кофе в условиях спроса на новые вкусы и растущего интереса ко всему китайскому, вынуждает американцев стоять в длинных очередях.
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