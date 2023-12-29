Кому из знаков зодиака придется тяжко в конце 2023 года ?

Астролог предсказал проблемы четырем знакам зодиака. Приближается конец 2023 года, и астролог Тамара Глоба рассказала о знаках зодиака, которым предстоят серьезные трудности в эти оставшиеся до праздника несколько дней.
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