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Швейцария. Послевкусие

Швейцария. Послевкусие

Добрый вечнр, Империя. Тут смешное происходит. Очень смешное, я бы сказал - к примеру, Иордания и Ирак отозвали свои подписи под итоговым коммюнике сходки в Бюргенштоке.

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