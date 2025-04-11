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Овечкин превзошёл ещё одно достижение Гретцки, обойдя его по числу матчей в НХЛ

Овечкин превзошёл ещё одно достижение Гретцки, обойдя его по числу матчей в НХЛ

Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин превзошёл ещё одно достижение канадца Уэйна Гретцки, обойдя его по числу матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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