Конфликт на границе Армении и Азербайджана: Пашинян готов сдать всё

Москва, Айнур Курманов После проигрыша во второй Карабахской войне Армения теперь получила боевые действия уже на своей территории, так как последняя эскалация конфликта происходит на восточном участке границы с Азербайджаном.
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