Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Taurus Zmei
    И кто же будет расследовать?Национализация ро...
  • Дина Скребец
    Никаких 18+ быть не должно.Это не просто лазейка,это распашные парадные ворота.Просто ЗАПРЕТ! Без оговорок. И серьёзн...НЕ ДЕТИ – КУСКИ М...
  • игорь поляков
    вернуть государству.Под письмами Пути...

Конфликт на границе Армении и Азербайджана: Пашинян готов сдать всё

Конфликт на границе Армении и Азербайджана: Пашинян готов сдать всё

Москва, Айнур Курманов После проигрыша во второй Карабахской войне Армения теперь получила боевые действия уже на своей территории, так как последняя эскалация конфликта происходит на восточном участке границы с Азербайджаном.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх