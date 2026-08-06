Белый дом опровергает публикации СМИ о нехватке ракет из-за войны с Ираном Публикации американских СМИ о нехватке у США ракет после войны с Ирано.
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Белый дом опровергает публикации СМИ о нехватке ракет из-за войны с Ираном Публикации американских СМИ о нехватке у США ракет после войны с Ирано.
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