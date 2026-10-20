В холода собаки меньше двигаются, но едят по-прежнему и набирают лишний вес. Ветеринарный врач, зоопсихолог Ангелина Сиротина рассказала, как скорректировать питание и сохранить активность питомца, сообщает Sputnik .
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