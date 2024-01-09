Украина будет фактически разделена на части в 2024 году, киевский режим, возможно, лишиться части территорий в течение этого года и от своей беспомощности попытается втянуть Североатлантический альянс в открытый конфликт с Россией.
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