Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 789 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Во
    Позиция Картаполова - очень неоднозначная. Вроде как военный специалист, а говорит вещи, оправдать которые может толь...Картаполов назвал...
  • Александр Н
    Циркачество за огромные народные деньги. Старперы развлекаются, как хотят, когда нищих в стране миллионы. Таких безот...ЦИК зарегистриров...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Правда, кто таких "держит умных" в МИДе РФ. Идёт ВОЙНА, может быть ещё лет 5 -8 будет, это как Путин США и НАТО выгон...Захарова предложи...

Time: Украина будет фактически разделена на части в этом году

Time: Украина будет фактически разделена на части в этом году

Украина будет фактически разделена на части в 2024 году, киевский режим, возможно, лишиться части территорий в течение этого года и от своей беспомощности попытается втянуть Североатлантический альянс в открытый конфликт с Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх