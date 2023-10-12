Спасти "Большого". В Севастополе военные врачи вернули к жизни бойца СВО из Ростовской области

Участнику специальной военной операции с Дона оторвало плечевой сустав в тяжёлом бою под Токмаком.Накануне стало известно о том, что русского бойца из Ростовской области с позывным "Большой" серьёзно ранило в одном из боёв под Токмаком.
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