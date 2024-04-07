У России плохая память на зло, но зато она теперь все записывает...

Геннадий Хрипунов

Уничтожать на корню всю эту шваль; предателей, кто бы они не были Государственный деятель, блогер или простой гражданин, и тех, как их сейчас величают они же дети. Эти дети, не во что не ставят старше поколение, среднее и даже своих ровесников, а всё это идёт, от родителей, и тех, кто сейчас преподаёт в школе .