Очень, ОЧЕНЬ хорошая статья от Ирины Алкснис.У русских короткая память на зло. Эту черту подмечают давно и многие: одни – с неодобрением, другие – с восхищением, но, пожалуй, большинство – с недоумением.
У России плохая память на зло, но зато она теперь все записывает...
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Владимир
Жить надо по христианским заветам- око за око, зуб за зуб.
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7 час.
Геннадий Хрипунов
Уничтожать на корню всю эту шваль; предателей, кто бы они не были Государственный деятель, блогер или простой гражданин, и тех, как их сейчас величают они же дети. Эти дети, не во что не ставят старше поколение, среднее и даже своих ровесников, а всё это идёт, от родителей, и тех, кто сейчас преподаёт в школе .
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46 мин.
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