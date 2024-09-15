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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Индзаги про 1:1 с «Монцей»: «Интер» должен был открывать счет в первые 20 минут. Мы хотели победить, заслуживали этого, возможно, но соперник хорошо защищался»

«У команды было правильное отношение к делу. В первые 20 минут мы создали много моментов и должны были открывать счет.

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