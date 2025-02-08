На Западе раскрыли проблемы Евросоюза в случае конфликта

Der Spiegel: Страны ЕС не смогут быстро перебрасывать войска в случае конфликта Страны Европейского союза (ЕС) не смогут быстро перебрасывать свои войска внутри объединения в случае вооруженного конфликта.
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