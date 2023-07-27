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Обыски в квартире Соколовской попали на видео

Обыски в квартире Соколовской попали на видео

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в московской квартире украинской журналистки Янины Соколовской, сообщает РБК.

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Комментарии
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Nana Абраменко
а что эта делает в России столько лет, кто ее  содержит и поддерживает?
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8 час.
Сергей Роднов
Не надо было ее приглашать в эфир, хохлы все каналы заняли и твердят одно и то же сутками. Куличков приглашает,самого ни черта не понять, что говорит каша во рту.
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5 час.

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