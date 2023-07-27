Обыски в квартире Соколовской попали на видео

а что эта делает в России столько лет, кто ее содержит и поддерживает?

Сергей Роднов

Не надо было ее приглашать в эфир, хохлы все каналы заняли и твердят одно и то же сутками. Куличков приглашает,самого ни черта не понять, что говорит каша во рту.