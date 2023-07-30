Доброе утро! Закрываем неделю вместе с нашим дайджестом 🤗 1. ФИФА сняла с «Ростова» бан, клуб заявил 7 новичков в день матча с «Зенитом» и вырвал ничью на 93-й минуте.
«Зенит» не выиграл у «Ростова», Семак получил красную, «Барса» разгромила «Реал», «МЮ» отдаст 70+ млн за Хейлунда и другие новости
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Лена Мисько
Владимир Путин поздравил Ирину Винер с 75-летием. Винер – заслуженный тренер РФ. Она возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики. «Уважаемая Ирина Александровна! Поздравляю Вас с юбилейным Днем рождения. С Вашим именем, плодотворной тренерской, наставнической деятельностью связаны яркие, незабываемые страницы истории отечественного и мирового спорта, блистательные победы российских гимнасток на самых престижных международных соревнованиях, Олимпийских играх. И конечно, отмечу Ваш огромный личный вклад в популяризацию спорта и физической культуры в нашей стране, в продвижение ценностей активного, здорового образа жизни. Желаю Вам успехов и всего наилучшего», – говорится в поздравлении на сайте Кремля.
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3 час.
Лена Мисько
«Спартак» обращался в «Урал» и РПЛ с просьбой перенести матч чемпионата России в Екатеринбурге с 11 на 12 августа, но получил отказ, сообщает «Матч ТВ». Причиной обращения стал насыщенный календарь: 5 августа команда Гильермо Абаскаля сыграет в Казани с «Рубином» в чемпионате России, 8 августа дома встретится с «Пари НН» в Кубке, а уже 11 августа сыграет в гостях с «Уралом».
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1 час.
Лена Мисько
Не удивлена.... Удобство матч тв важнее наших проблем
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1 час.
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