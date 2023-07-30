«Зенит» не выиграл у «Ростова», Семак получил красную, «Барса» разгромила «Реал», «МЮ» отдаст 70+ млн за Хейлунда и другие новости

Лена Мисько

Владимир Путин поздравил Ирину Винер с 75-летием. Винер – заслуженный тренер РФ. Она возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики. «Уважаемая Ирина Александровна! Поздравляю Вас с юбилейным Днем рождения. С Вашим именем, плодотворной тренерской, наставнической деятельностью связаны яркие, незабываемые страницы истории отечественного и мирового спорта, блистательные победы российских гимнасток на самых престижных международных соревнованиях, Олимпийских играх. И конечно, отмечу Ваш огромный личный вклад в популяризацию спорта и физической культуры в нашей стране, в продвижение ценностей активного, здорового образа жизни. Желаю Вам успехов и всего наилучшего», – говорится в поздравлении на сайте Кремля.