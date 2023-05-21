Федеральное агентство новостей №1

7 138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...Не упомянуто понятие конвергенции между  системами, автором чего был Сахаров. И сейчас не поздно найти "10 совпаде...Отец советской во...
  • Коська
    Население Молдовы составляет 2,615 миллиона (2021 г.), но 80 тыс.человек КАТЕГОРИЧЕСКИ ТРЕБУЮТ ВСТУПЛЕНИЯ в ЕС!!! Теп...Более 80 тысяч че...
  • Сергей Андросов
    То чего, то Салома!Авиакомпания Geor...

Правительство РФ расширило возможности для поддержки предприятий по разработке реабилитационного оборудования

Правительство РФ расширило возможности для поддержки предприятий по разработке реабилитационного оборудования

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал указ об изменениях в распределении средств для разработки новых товаров для реабилитации инвалидов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх