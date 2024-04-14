Министр транспорта Алтая рассказал о судьбе тоннеля под ж/д вокзалом в Барнауле

Проект включен в Генплан города до 2036 года Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов сообщил, что планов по реализации проекта подземного тоннеля под железнодорожной станцией в Барнауле в ближайшей перспективе нет.
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