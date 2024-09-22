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Родные Александра Маслякова подали заявление полицию после разгрома его могилы

Родные Александра Маслякова подали заявление полицию после разгрома его могилы

Семья усопшего Александра Маслякова и администрация кладбища обратились к правоохранителям по факту осквернения могилы ведущего.

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