Миру угрожают вирусы — зомби

Ученые бьют тревогу из-за новых старых вирусах. Мир еще не успел оправиться от эпидемии коронавируса, унесшей миллионы жизни, как ученые принялись пугать людей другими опасными болезнями, которые, по их мнению, могут быть куда смертоноснее COVID-19.
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