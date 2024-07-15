Гонка вооружений ИИ

Всемирная конференция по искусственному интеллекту, прошедшая в Шанхае в начале июля, не только продемонстрировала передовые разработки в области ИИ, но также обозначила контуры глобальной конкуренции в отрасли между ведущими мировыми державами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии