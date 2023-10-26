Глава "Роскосмоса" Борисов объявил о постепенном переходе к платным услугам

Согласно информации, предоставленной РИА Новости, генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов заявил о принятии решения о постепенном переходе к платным космическим услугам после совещания у президента России Владимира Путина.
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