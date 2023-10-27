Продажи PlayStation 5 достигнут рекордной отметки

Корпорация Sony заявила, что достигнет рекордных продаж своей консоли PlayStation 5. Глава отдела бизнес-операций Sony Эрик Лемпель рассказал, что по итогам 2023-го корпорация реализует более 25 миллионов приставок — это рекордный результат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии