Николай Азаров: Зеленский представляет опасность для Украины

То, что произошло в Украине – недоразумение, когда человек, абсолютно неподготовленный к государственной работе, ничего не понимающий в этом деле, вдруг пять лет является руководителем большого государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии