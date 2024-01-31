Эксперт рассказал, на каких направлениях СВО армия России активно действует Ирэн ОрлонскаяВ 2024 году эксперты, специализирующиеся в области военных вопросов, отметили, что конфликт между Россией и Западом на Украине приобретает новые характеристики.