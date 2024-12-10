Глава временного правительства Сирии назвал задачи переходного кабмина

Задачей переходного правительства Сирии станет недопущение распада государства Правительство переходного периода Сирии сосредоточит особое внимание на вопросах контроля безопасности, поддержания стабильности госинститутов и на недопущении распада государства.
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