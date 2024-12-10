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Глава временного правительства Сирии назвал задачи переходного кабмина

Глава временного правительства Сирии назвал задачи переходного кабмина

Задачей переходного правительства Сирии станет недопущение распада государства Правительство переходного периода Сирии сосредоточит особое внимание на вопросах контроля безопасности, поддержания стабильности госинститутов и на недопущении распада государства.

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