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Эрдоган вечером после закрытия участков вернется в Анкару — СМИ

Эрдоган вечером после закрытия участков вернется в Анкару — СМИ

Возвращение в Анкару после голосования в районе Ускюдар Стамбула планирует действующий президент Турции и кандидат на следующий президентский срок Реджеп Тайип Эрдоган вечером 28 мая, сообщает телеканал tv100 со ссылкой на собственные источники.

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