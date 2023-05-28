Эрдоган вечером после закрытия участков вернется в Анкару — СМИ

Возвращение в Анкару после голосования в районе Ускюдар Стамбула планирует действующий президент Турции и кандидат на следующий президентский срок Реджеп Тайип Эрдоган вечером 28 мая, сообщает телеканал tv100 со ссылкой на собственные источники.