Классический рецепт салата «Невеста». Рецепт с копченой курицей с пошаговыми фото

Недавно услышала, что салат «Невеста» именуют «победителем Оливье», т.е. он так стал популярен, что даже известный и знаменитый салат «Оливье» от французского повара уступил ему первое место на праздничном столе.
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