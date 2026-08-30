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Вторая лига-А. «Динамо-Брянск» — «Волгарь». Прямая трансляция: смотреть онлайн

Сегодня, 30 августа, «Динамо-Брянск» (Брянск) сыграет против «Волгаря» (Астрахань) в матче 7-го тура Второй лиги-А группа «Золото».

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