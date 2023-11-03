Издателя "Медиазоны" Петра Верзилова приговорили к 8,5 года колонии

Басманный суд Москвы вынес решение в отношении участника группы Pussy Riot, издателя "Медиазоны" Петра Верзилова (последние два признаны в России иноагентами) по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ.
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