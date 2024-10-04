Найденное тело, бункер, место для сокрытия жертв вечеринки: последние расследования дела о коридорах под домом P. Diddy

Музыкант P. Diddy отбывает срок в заключении. Пока дело полностью не будет расследовано, пока полиция не расставит все точки над «i», артист не сможет покинуть государственное учреждение, а это значит, что знаменитости, которых он годами вынуждал делать то, что они не хотят, наконец могут спокойно вздохнуть.