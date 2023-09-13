БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рус
    Котлета по-киевск...
  • Nata
    Страна Космодемьянских породила нарусовых и собчачек - скорбный позор !ВЫЖИВШИЙ МАЛЬЧИК ...
  • Андрей Тихонов
    фамилии крышевателей писака застремался указать, врагов надо знать в лицо, хотя однозначно это представители едрисни.ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...

Красный командир Григорий Котовский

Красный командир Григорий Котовский

В предыдущей статье мы говорили о происхождении и молодости Григория Котовского, который до революции получил широкую известность в Одессе и Бессарабии в качестве удачливого главаря шайки «гайдуков», склонного поиграть в Дубровского и Робин Гуда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх