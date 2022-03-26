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Гагнидзе приостановил контракт с «Динамо» и перешел в польский «Ракув»

«Ракув» объявил о переходе полузащитника Луки Гагнидзе до конца сезона. 19-летний грузин приостановил контракт с «Динамо», сообщает сайт польского клуба Ранее Гагнидзе приостановил соглашение с «Уралом», где выступал на правах аренды.

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