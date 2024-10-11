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Южная Корея представила безэкипажную РСЗО Hanwha UAMRL

Южная Корея представила безэкипажную РСЗО Hanwha UAMRL

Южнокорейская компания Hanwha Aerospace разрабатывает перспективную РСЗО UAMRL. Результатом этого проекта станет безэкипажная боевая машина, способная работать на суше или на морских платформах.

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