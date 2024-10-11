Южная Корея представила безэкипажную РСЗО Hanwha UAMRL

Южнокорейская компания Hanwha Aerospace разрабатывает перспективную РСЗО UAMRL. Результатом этого проекта станет безэкипажная боевая машина, способная работать на суше или на морских платформах.
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