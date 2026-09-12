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Тульские новости

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На Казанской набережной Тулы открылись интерактивные площадки

На Казанской набережной Тулы открылись интерактивные площадки

Юные туляки могут пройти полосу препятствий из мягких кубиков, а взрослые — поучаствовать в мастер-классах и праздничной программе у сцены.

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