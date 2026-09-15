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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артем Ребров: «Помню, кто-то по приколу бил по воротам после тренировки, и вдруг Довбня говорит: «Пропускаю – снимаю что-нибудь». Остался в одних трусах и бутсах – легионеры от смеха легли»

Бывший вратарь « Спартака » Артем Ребров в колонке на Спортсе’‘ рассказал, как Александр Довбня разряжает атмосферу на тренировках.

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