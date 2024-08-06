Володин считает, что Запад ведет мир к трагедии

Этой теме он посвятил пост в соцсети, сообщает корреспондент УтроNews. «Парламенты и граждане США и Евросоюза должны понимать, что своими действиями выжившие из ума руководители их государств могут привести мир к трагическим последствиям», - пишет политик.
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