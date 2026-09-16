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От выживания на Сахалине в 13 лет до номинации на «Нику»: непростая судьба актрисы Юлии Витрук

От выживания на Сахалине в 13 лет до номинации на «Нику»: непростая судьба актрисы Юлии Витрук

Широкая публика узнала Юлию Витрук после выхода военной драмы Сергея Урсуляка «Праведник» — актриса не просто сыграла одну из ключевых ролей, но и заслужила номинацию на премию «Ника».

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