Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 849 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Искандер
    Откуда глисту-помойлову в дерьме привокзального нужника знать где Сибирь? Дёргается глист словно его родину-нужник хл...Почему в СССР все...
  • Олег Самойлов
    В Сибири - это ГДЕ?Почему в СССР все...
  • Олег Самойлов
    Аааааааа! Понятно! А вот если бы колбаса была не по 30 рублей, а по 500, то она бы вообще там лежала СВОБОДНО!  А зар...Почему в СССР все...

За организацию незаконной миграции задержан главный борец с этими самыми нелегалами из тульского МВД

За организацию незаконной миграции задержан главный борец с этими самыми нелегалами из тульского МВД

17 мая стало известно, что в Туле (в миграционном центре по адресу ул. Рязанская, 5Е) задержан начальник управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по Тульской области полковник полиции Денис Оськин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх