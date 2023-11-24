Балотелли попал в ДТП

Марио Балотелли стал участником ДТП, ему провели тест на алкоголь. Бывший форвард сборной Италии, «Манчестер Сити» и «Интера» Марио Балотелли, ныне выступающий в составе «Аданы Демирспор», попал в ДТП, сообщает Corriere della Serro.