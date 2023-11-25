Мирошник: Приезд европейских политиков в Киев – лишь имитация поддержки

Перекрытые контрольно-пропускные пункты на границе Польши и Украины показывают настоящее отношение Запада к ситуации с украинским зерном, а поездки европейских лидеров в Киев представляют из себя лишь имитацию поддержки.
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